Орлов: Оздоев лучше и полезнее Бакаева в «Зените»

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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал идею заменить в санкт-петербургском «Зените» полузащитника Магомеда Оздоева хавбеком московского «Спартака» Зелимханом Бакаевым.
Орлов: Оздоев лучше и полезнее Бакаева в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Менять Оздоева на Бакаева? Да вы что? Зачем такой Бакаев? Оздоев лучше, полезнее. И он играет ближе к защите, а Бакаев — это чисто атакующий игрок. Судьбу Оздоева в первую очередь будет решать он сам. Магомед же болел, только начал тренироваться. Ему сейчас надо набрать форму, а потом всё будет решаться, как это и бывает в футболе», — сказал Орлов на своём YouTube-канале.

Напомним, что Оздоев получил травму в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Химками» (3:1). Таким образом, футболист пропустил более трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» проявляет интерес к Бека-Бека.

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