Орлов: Оздоев лучше и полезнее Бакаева в «Зените»
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«Менять Оздоева на Бакаева? Да вы что? Зачем такой Бакаев? Оздоев лучше, полезнее. И он играет ближе к защите, а Бакаев — это чисто атакующий игрок. Судьбу Оздоева в первую очередь будет решать он сам. Магомед же болел, только начал тренироваться. Ему сейчас надо набрать форму, а потом всё будет решаться, как это и бывает в футболе», — сказал Орлов на своём YouTube-канале.
Напомним, что Оздоев получил травму в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Химками» (3:1). Таким образом, футболист пропустил более трёх месяцев.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» проявляет интерес к Бека-Бека.