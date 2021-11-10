«Каролина» в овертайме победила «Тампу» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал на своём льду «Каролина Харрикейнз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей в основное время забитой шайбой отличился Теуво Терявяйнен. За «Тампу» забил Стивен Стэмкос. В овертайме точку во встрече поставил Мартин Нечас.

Россиянин Андрей Свечников из «Каролины» сделал результативную передачу. Таким образом, у него уже 15 (7 + 8) очков в текущем сезоне.

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