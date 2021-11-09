Сын Халла: русский Twitter преследует меня

Сын Бретта Халла, Джуд, рассказал о последствиях негативного комментария в адрес российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Русский Twitter преследует меня после сегодняшнего», — написал Халл-младший в своём Twitter.

Напомним, 36-летний Овечкин забросил 741-ю шайбу в НХЛ в игре с «Баффало» (5:3). Таким образом, россиянин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Он сравнялся по числу заброшенных шайб с американцем Бреттом Халлом.

На третьем месте по числу шайб за всю историю НХЛ находится чех Яромир Ягр (766). У американца Горди Хоу 801 шайба. Первое место — у канадца Уэйна Гретцки — 894.

Джуд Халл оставил негативные эмодзи в комментариях к видео с голом Овечкина.

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