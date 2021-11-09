Конте — о своей зарплате в «Тоттенхэме»: тот, кто пригласил меня, грабит банк

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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал свою зарплату в лондонском клубе.
Конте — о своей зарплате в «Тоттенхэме»: тот, кто пригласил меня, грабит банк
  • AP
  • © Jon Super

«Моя зарплата — это ограбление? Думаю, тот, кто приглашает меня, грабит банк. Ты делаешь свою работу. Делать её хорошо — правильно. Я справляюсь со своей на высшем уровне, поэтому мне столько платят. Попасть в четвёрку лучших будет непростой задачей. Премьер-лига — очень сложный турнир, но мы постараемся выкладываться по максимуму в каждом матче и хорошо выступить в Лиге конференций», — цитирует Конте Football Italia.

52-летний итальянский специалист подписал контракт со «шпорами» до лета 2023 года с возможностью продления.

По итогам 11-ти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Ранее Орлов заявил, что Оздоев лучше и полезнее Бакаева в «Зените».

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