Хави ввёл новые правила для игроков «Барселоны»

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Новый главный тренер каталонской «Барселоны» Хави ввёл жёсткие правила для футболистов команды.
Хави ввёл новые правила для игроков «Барселоны»
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Игроки каталонского клуба должны приезжать на тренировку за полтора часа до её начала, сообщает AS. Тренерский штаб будет на базе за два часа до начала тренировки.

Футболисты должны обедать и ужинать вместе с диетологами, чтобы предотвращать появление травм. Также вернётся система штрафов, за повторные нарушения суммы будут увеличиваться.

За 48 часов до начала матча футболистам будет запрещено приезжать поздно домой. Это делается для того, чтобы они были в лучших кондициях перед встречами.

Есть также запрещённые виды досуга. Футболисты не могут заниматься сёрфингом и кататься на электровелосипедах.

Ранее Хави провёл первую тренировку в «Барселоне».

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