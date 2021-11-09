Ловчев: сожалеть об уходе Витории из «Спартака» не буду

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что главный тренер красно-белых Руй Витория должен покинуть клуб.
Ловчев: сожалеть об уходе Витории из «Спартака» не буду
  • AP

«Раньше я говорил, что Витории надо дать поработать. Сейчас думаю, что тренера пора менять. Были аргументы в защиту португальца, что ему никого не купили. Да, не купили, но всё равно хороший тренер должен уметь наладить игру команды. А игры нет. А что мы видим: Джикия сдал, Понсе сдал, Соболев сдал, Ларссон вообще никакой. И самое главное — игры нет. Думаю, до зимней паузы его не уберут, чтоб не будоражить команду на оставшуюся часть сезона. А зимой надо менять. И сожалеть об уходе Витории не буду», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Витория возглавляет «Спартак» с мая этого года. Под его руководством команда одержала всего лишь пять побед и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Ранее Хави провёл первую тренировку в «Барселоне».

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