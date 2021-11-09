Самсонова признана MVP Кубка Билли Джин Кинг

Россиянка Людмила Самсонова получила звание самого полезного игрока (MVP) плей-офф Кубка Билли Джин Кинг по теннису.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

🥁 Drumroll, please 🥁



RTF debut to remember for @LiudaSamsonova



Introducing your #BJKCupFinals MVP pic.twitter.com/OYxd6GKXB8 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 9, 2021

Самсонова одержала победу в полуфинале над американкой Слоан Стивенс. 22-летняя спортсменка также переиграла в финальном матче турнира Белинду Бенчич из Швейцарии. Самсонова заменила получившую травму Анастасию Павлюченкову.

Женская сборная России одержала победу в Кубке Билли Джин Кинг 2021 года в Праге. В финальном матче россиянки переиграли Швейцарию.

Ранее Касаткина прокомментировала в Кубке Билли Джин Кинг.