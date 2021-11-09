L'équipe: Верету заменит травмированного Погба в сборной Франции 

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба из-за травмы не сможет помочь сборной Франции по футболу в ноябрьских матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
L'équipe: Верету заменит травмированного Погба в сборной Франции 
  • AP

У полузащитника была выявлена травма четырехглавой мышцы правого бедра, сообщает L'équipe.

Уточняется, что хавбека МЮ в сборной Франции заменит игрок итальянской «Ромы» Жордан Верету.

Франция 13 ноября примет Казахстан, а 16 ноября на выезде встретится с Финляндией.

Подопечные Дидье Дешама Французы лидируют в группе. Однако пока только гарантировали себе участие в стыковых матчах.

Ранее Погба резко отреагировал на информацию СМИ о конфликте с Уле-Гуннаром Сульшером.

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