L'équipe: Верету заменит травмированного Погба в сборной Франции
- AP
У полузащитника была выявлена травма четырехглавой мышцы правого бедра, сообщает L'équipe.
Уточняется, что хавбека МЮ в сборной Франции заменит игрок итальянской «Ромы» Жордан Верету.
Франция 13 ноября примет Казахстан, а 16 ноября на выезде встретится с Финляндией.
Подопечные Дидье Дешама Французы лидируют в группе. Однако пока только гарантировали себе участие в стыковых матчах.
Ранее Погба резко отреагировал на информацию СМИ о конфликте с Уле-Гуннаром Сульшером.