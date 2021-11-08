В КХЛ считают, что лига пока не готова к введению Fan ID

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В Континентальной хоккейной лиге сообщили, что введение паспортов болельщиков (Fan ID) в КХЛ требует дополнительной проработки.
В КХЛ считают, что лига пока не готова к введению Fan ID
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«Первым видом спорта, где будут введены паспорта болельщиков, в России должен стать футбол. Что касается аналогичных мер в хоккее и других видах спорта, то возможное введение Fan ID — комплексный вопрос, требующий дополнительной проработки совместно со всеми заинтересованными сторонами», — цитирует представителя пресс-службы КХЛ РИА Новости.

Вместе с тем в лиге считают, что необходимо повысить безопасность на спортивных мероприятиях в России.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту 7 ноября поддержал законопроект «О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований» (Fan ID) и рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении.

Ранее Андрей Червиченко назвал глупостью идею введения Fan ID в РПЛ.

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