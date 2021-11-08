Месси пожелал Хави удачи на посту главного тренера «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пожелал ему удачи на новом посту.

«Мы хорошие друзья с Месси, он мне написал, пожелал удачи. Я также желаю ему всего наилучшего, он лучший игрок в истории, но он уже не с нами», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Вместе с тем Хави дал понять, что не сильно расстроен отсутствием в составе «Барселоны» Месси.

«У нас есть игроки, которые могут делать результат, поэтому нам не стоит думать о тех, кого нет с нами в команде», — добавил 41-летний специалист.

6 ноября Хави официально был назначен на пост главного тренера «Барселоны». Он провёл 767 матчей в качестве игрока каталонской команды, в её составе он выиграл 25 трофеев.

Ранее сообщалось, что «Барселона» упустила победу над «Сельтой», ведя в три мяча.