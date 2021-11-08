Ян считает, что Стерлинг хочет лишить его времени на подготовку к бою

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян обратился к действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американцу Алджамейну Стерлингу по ситуации с поединком-реваншем.

«Стерлинг, когда надо, спрятал голову в песок. Он не хочет давать мне время на подготовку. Но спешить никуда не будем — это работа менеджеров», — цитирует Яна ТАСС.

Ян признался, что мечтает провести бой со Стерлингом в Екатеринбурге. По его мнению, этот поединок может стать самым масштабным событием для России.

30 октября Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Теперь россиянин сразится с обладателем полноценного титула Стерлингом, с которым должен был встретиться в столице ОАЭ, но тот не смог этого сделать из-за травмы.

Напомним, что в первом бою между Яном и Стерлингом победу из-за дисквалификации Петра одержал последний. Российский спортсмен нанёс сопернику запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял чемпионский пояс.

Ранее Стерлинг заявил, что готов провести второй бой с россиянином Петром Яном в январе или феврале 2022 года.