Опубликован состав сборной России по лыжным гонкам на первых стартах FIS
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За мужскую сборную выступят Александр Бессмертных, Сергей Устюгов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Горбунов, Кирилл Кливнюк, Андрей Собакарёв, Иван Якимушкин, Александр Клюген, Сергей Ардашев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Артём Николаев, Андрей Ларьков и Андрей Мельниченко.
Женскую сборную представят Христина Мацокина, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Арина Перевозчикова, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.
Турнир пройдёт с 12 по 14 ноября в финском Муонио.
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