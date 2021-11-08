Олимпийский чемпион Александр Лебзяк рассказал об интересе молодёжи к боксу

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Олимпийский чемпион, директор Центра развития и популяризации бокса Александр Лебзяк рассказал об интересе молодёжи к боксу и своём отношении к единоборствам среди женщин.
Олимпийский чемпион Александр Лебзяк рассказал об интересе молодёжи к боксу
  • РИА Новости

В интервью изданию argumenti.ru он отметил, что в Подмосковье боксом занимаются около 7—7,5 тыс. человек.

«Младшие юноши — это 11—12 лет, 13—14 — средние юноши, 15—16 лет — юноши, 17—18 — юниоры, 19—22 — молодёжь, 23—40 — мужчины. А также девушки и женщины. В моей академии начинают с шести-семи лет», — рассказывает Лебзяк.

При этом сам тренер обычно советует родителям прежде отвести детей на дзюдо, плавание или акробатику, а в бокс приходить уже в возрасте 10—12 лет. При этом, по словам собеседника издания, девочки тренируются усерднее, чем мальчики.

«Я могу сказать, что в своё время, когда женский бокс включили в Олимпийские игры, я вообще был против этого, но потом всё переосмыслил. Кто бы ни завоевал медаль, мужчина или женщина, — это медаль для страны... Девочки даже усерднее тренируются, чем мальчики», — заявил он.

В июле россиянка Земфира Магомедалиева одержала победу над американкой Наоми Грэм в поединке 1/8 финала боксёрского турнира Олимпийских игр в Токио в среднем весе.

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