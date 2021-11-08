Кобелев: Самошников и Захарян — нефатальные потери для сборной России

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал информацию о том, что защитник Илья Самошников и полузащитник Арсен Захарян из-за травм выведены из состава сборной России.
Кобелев: Самошников и Захарян — нефатальные потери для сборной России
  • © РФС

«Все знали по последним играм, что у них травмы. Если «Рубин» несколько матчей без Самошникова провёл неважно, то «Динамо» и без Захаряна справилось. Сложно сказать, какой вес они имеют в сборной, это определяет тренерский штаб. Но я бы не сказал, что это прямо фатальные потери для сборной», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Самошников и Захарян не примут участия в заключительных матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее в «Динамо» назвали травму Захаряна и сроки его восстановления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить