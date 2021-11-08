Кобелев: Самошников и Захарян — нефатальные потери для сборной России

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал информацию о том, что защитник Илья Самошников и полузащитник Арсен Захарян из-за травм выведены из состава сборной России.

«Все знали по последним играм, что у них травмы. Если «Рубин» несколько матчей без Самошникова провёл неважно, то «Динамо» и без Захаряна справилось. Сложно сказать, какой вес они имеют в сборной, это определяет тренерский штаб. Но я бы не сказал, что это прямо фатальные потери для сборной», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Самошников и Захарян не примут участия в заключительных матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее в «Динамо» назвали травму Захаряна и сроки его восстановления.