Кобелев: Самошников и Захарян — нефатальные потери для сборной России
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«Все знали по последним играм, что у них травмы. Если «Рубин» несколько матчей без Самошникова провёл неважно, то «Динамо» и без Захаряна справилось. Сложно сказать, какой вес они имеют в сборной, это определяет тренерский штаб. Но я бы не сказал, что это прямо фатальные потери для сборной», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Самошников и Захарян не примут участия в заключительных матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).
Ранее в «Динамо» назвали травму Захаряна и сроки его восстановления.