Колосков: новая должность Прядкина в УЕФА не имеет прикладного значения для нашего футбола
- РИА Новости
«К Прядкину такой интерес, будто его назначили в Организацию Объединённых Наций. Его новая должность в УЕФА говорит о том, что он молодец. Зарекомендовал себя толковым, видным специалистом на работе в Ассоциации профессиональных футбольных лиг Европы», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что должность советника — это знак уважения к РФС и Прядкину, у которого есть 14-летний опыт работы в РПЛ.
«Но это событие не имеет никакого прикладного значения для развития российского футбола. С точки зрения престижа новость радостная, ведь всего в Европе 55 ассоциаций, а выбрали представителя России», — добавил Колосков.
Ранее сообщалось, что Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах.