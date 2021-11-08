Колосков: новая должность Прядкина в УЕФА не имеет прикладного значения для нашего футбола

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Сергея Прядкина на должность советника президента УЕФА.
Колосков: новая должность Прядкина в УЕФА не имеет прикладного значения для нашего футбола
  • РИА Новости

«К Прядкину такой интерес, будто его назначили в Организацию Объединённых Наций. Его новая должность в УЕФА говорит о том, что он молодец. Зарекомендовал себя толковым, видным специалистом на работе в Ассоциации профессиональных футбольных лиг Европы», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что должность советника — это знак уважения к РФС и Прядкину, у которого есть 14-летний опыт работы в РПЛ.

«Но это событие не имеет никакого прикладного значения для развития российского футбола. С точки зрения престижа новость радостная, ведь всего в Европе 55 ассоциаций, а выбрали представителя России», — добавил Колосков.

Ранее сообщалось, что Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах.

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