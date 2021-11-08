Колосков: новая должность Прядкина в УЕФА не имеет прикладного значения для нашего футбола

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Сергея Прядкина на должность советника президента УЕФА.

«К Прядкину такой интерес, будто его назначили в Организацию Объединённых Наций. Его новая должность в УЕФА говорит о том, что он молодец. Зарекомендовал себя толковым, видным специалистом на работе в Ассоциации профессиональных футбольных лиг Европы», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что должность советника — это знак уважения к РФС и Прядкину, у которого есть 14-летний опыт работы в РПЛ.

«Но это событие не имеет никакого прикладного значения для развития российского футбола. С точки зрения престижа новость радостная, ведь всего в Европе 55 ассоциаций, а выбрали представителя России», — добавил Колосков.

Ранее сообщалось, что Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах.