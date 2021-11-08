Агент: Ваноли не возглавит «Спартак»

Андреа Дамико, агент Паоло Ваноли, прокомментировал возможное назначение своего клиента на пост главного тренера московского «Спартака».

«Это ложь. «Спартак» не контактировал с Паоло. Так же, как и со мной», — цитирует Дамико «Спорт-Экспресс».

49-летний специалист работал ассистентом в штабе Антонио Конте в сборной Италии по футболу, лондонском «Челси» и миланском «Интере».

На данный момент «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством команда занимает девятое место в РПЛ после 14 туров.

СМИ сообщали, что руководство «Спартака», которое не устраивают результаты команды, ищет нового главного тренера. Виторию могут уволить во время зимней паузы в чемпионате России.

Ранее Натиль Умяров заявил, что команда не обсуждает слухи об увольнении Витории.