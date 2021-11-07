Кафанов: «Ростов» переиграл «Рубин» за счёт более скоростных игроков

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Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал крупную победу команды с берегов Дона над казанским «Рубином» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Кафанов: «Ростов» переиграл «Рубин» за счёт более скоростных игроков
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«Многое получилось. У нас были быстрые игроки и разгоняли атаки. В этом смысле у нас сработал план на игру», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Ростов» провёл два разных тайма. В первой половине игры из-за большого количества борьбы пришлось часто использовать длинные передачи. А во втором тайме после третьего гола «Ростов» начал больше действовать на контратаках.

Игра, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяева поля.

«Ростов» (16 очков) поднялся на десятую строчку в турнирной таблице. «Рубин» (19 очков) занимает восьмое место. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30 очков).

Ранее сообщалось, что «Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Уралом» в 14-м туре РПЛ.

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