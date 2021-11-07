В «Будё-Глимт» заявили, что не знают об интересе к Хайкину со стороны клубов АПЛ

Генеральный директор норвежского «Будё-Глимта» Фроде Томассен отреагировал на слухи об интересе к российскому вратарю команды Никите Хайкину со стороны клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Честно говоря, до нас подобные слухи даже не доходили. У нас нет никаких предложений от зарубежных клубов. Никита работал во всю мощь у нас — и у него просто потрясающие вратарские навыки. Вы сами могли видеть его выдающееся выступление в матче против «Ромы». Это высочайший уровень. Мы рады за Никиту, что он получил вызов в национальную сборную России, это также повышает престиж нашего клуба. Однако он заслужил приглашение своей работой. Мы продолжаем развиваться, соперничаем с топ-клубами в еврокубках. В чемпионате Норвегии осталось пять матчей, и у нас отличные шансы завершить сезон на первом месте. Если в такой ситуации Никита задумается об уходе, то это явно должен быть какой-то большой клуб в России или Европе. Полагаю, что он станет рассматривать только те предложения, которые позволят ему сделать большой шаг вперёд. До конца контракта ещё целый год — это довольно много. Конечно же, мы хотели бы продолжить работать с Никитой и в дальнейшем, чтобы он продлил контракт. Он для нас очень важен. Хотели бы, что Никита остался ещё на несколько лет. Однако в футболе никогда нельзя загадывать», — приводит «РБ Спорт» слова Томассена.

26-летний российский вратарь выступает за норвежский клуб с 2019 года. В 2021-м он получил дебютный вызов в сборную России.

Ранее сообщалось, что два клуба АПЛ интересуются российским голкипером Хайкиным.