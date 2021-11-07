Орсер: Туктамышева даёт надежду всем фигуристкам планеты

Известный канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился свои мнением о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

«Лиза Туктамышева даёт надежду всем фигуристкам планеты. Потому что она продолжает совершенствоваться, несмотря на то что уже не юная девочка, а молодая женщина. Её работа с Алексеем Мишиным невероятна. Я от всего сердца желаю ей попасть на Олимпийские игры в Пекине. Она обязана быть в команде. Очень надеюсь её там увидеть, это было бы прекрасно для всего мирового фигурного катания», — цитирует Орсера «Чемпионат».

25-летняя Туктамышева ни разу в своей карьере не выступала на Олимпиаде. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее призёр Гран-при Италии Хендрикс назвала Туктамышеву примером для подражания.