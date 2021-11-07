Призёр Гран-при Италии Хендрикс назвала Туктамышеву примером для подражания

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объяснила, почему заявила о себе лишь в 22 года, а также назвала россиянку Елизавету Туктамышеву примером для подражания.

«Я просто люблю фигурное катание, обожаю тренироваться каждый день. Мне кажется, что я буду тренироваться и выступать на соревнованиях до тех пор, пока просто не смогу кататься. Не могу представить, чтобы что-то подвигло меня уйти из спорта. Когда мне было 16, то тройные прыжки у меня получались так себе. Однако я начала кататься очень поздно, у нас в Бельгии нет условий, чтобы грамотно тренироваться на топ-уровне, трудно совмещать школу и тренировки. Потому мне пришлось переехать в Нидерланды в спортшколу, где я могла больше работать. Так что Лиза Туктамышева и, конечно, Каролина Костнер — это мои примеры для подражания. Особенно Костнер. Это просто потрясающе иметь такую длинную карьеру в фигурном катании, это достойно восхищения», — цитирует слова Хендрикс «Чемпионат».

22-летняя бельгийская фигуристка завоевала бронзу в соревнованиях одиночниц на этапе Гран-при в Италии.

Ранее сообщалось, что Щербакова с личным рекордом одержала победу на Гран-при Италии.