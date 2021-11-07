В сети появилось видео нокаута в бою Альвареса и Планта
- Reuters
Ролик опубликован в Twitter-аккаунте SHOWTIME Boxing.
Для Альвареса эта победа стала 57-й на профессиональном ринге при одном проигранном бое. Плант потерпел первое поражение в карьере при 21 победе.
Объединительный поединок состоялся в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Альварес нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира по боксу.
Ringside view of @Canelo making history 😤#CaneloPlantpic.twitter.com/eNh9urZfWe— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) November 7, 2021