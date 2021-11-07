В сети появилось видео нокаута в бою Альвареса и Планта

В сети опубликовали видео, как мексиканский боксёр Сауль Альварес отправил в нокаут американца Калеба Планта в бою за титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте SHOWTIME Boxing.

Для Альвареса эта победа стала 57-й на профессиональном ринге при одном проигранном бое. Плант потерпел первое поражение в карьере при 21 победе.

Объединительный поединок состоялся в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Альварес нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира по боксу.