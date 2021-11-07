Альварес нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

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Обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC мексиканский боксёр Сауль Альварес одержал победу над чемпионом мира по версии IBF американцем Калебом Плантом.
Альварес нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
  • Reuters

Объединительный поединок состоялся в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и стал главным событием вечера бокса Road to Undisputed.

Канело отправил своего соперника в нокаут в 11-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Для Альвареса эта победа стала 57-й на профессиональном ринге при одном проигранном бое. Плант потерпел первое поражение в карьере при 21 победе.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на ЧМ по боксу.

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