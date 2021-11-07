Альварес нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
- Reuters
Объединительный поединок состоялся в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и стал главным событием вечера бокса Road to Undisputed.
Канело отправил своего соперника в нокаут в 11-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Для Альвареса эта победа стала 57-й на профессиональном ринге при одном проигранном бое. Плант потерпел первое поражение в карьере при 21 победе.
Ранее сообщалось, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на ЧМ по боксу.