Альварес нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC мексиканский боксёр Сауль Альварес одержал победу над чемпионом мира по версии IBF американцем Калебом Плантом.

Объединительный поединок состоялся в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и стал главным событием вечера бокса Road to Undisputed.

Канело отправил своего соперника в нокаут в 11-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Для Альвареса эта победа стала 57-й на профессиональном ринге при одном проигранном бое. Плант потерпел первое поражение в карьере при 21 победе.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на ЧМ по боксу.