«Лейпциг» одолел дортмундскую «Боруссию» в 11-м туре Бундеслиги

«Лейпциг» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 11-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Лейпциге и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

На 29-й минуте местный коллектив вывел вперёд Кристофер Нкунку, на 52-й Марко Ройс сравнял счёт, но на 68-й Юссуф Поульсен добыл победу для «Лейпцига».

Таким образом, подопечные Джесси Марша набрали 18 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундская команда находится на второй позиции (24).

Ранее «Бавария» обыграла «Фрайбург» в матче Бундеслиги.