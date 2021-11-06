Медведев разгромил Зверева и сыграет с Джоковичем в финале «Мастерса» в Париже
- РИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу второй ракетки мира.
Даниил четырежды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта.
При этом отечественный теннисист имел явное преимущество при длительных розыгрышах. Он допустил всего восемь невынужденных ошибок против 35 у Зверева, что и стало ключевым показателем в данном противостоянии.
Таким образом, 25-летний россиянин в финале сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Последний раз они встречались в финале US Open — тогда сильнее оказался Медведев.
Ранее сообщалось, что Джокович победил Хуберта Хуркача (3:6, 6:0, 7:6) и вышел в финал «Мастерса» в Париже.