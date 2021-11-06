Фердинанд считает, что Роналду не будет претендовать на «Золотой мяч» в этом году

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением по поводу претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам года.
Фердинанд считает, что Роналду не будет претендовать на «Золотой мяч» в этом году
  • Reuters

«В этом году никто не выделяется, трудно сказать. Раньше вопрос не поднимался, было только два имени: Месси и Роналду. Криштиану — не претендент, потому что его команды не выиграли чемпионат и он не забил так уж много голов», — цитирует Фердинанда The Sun.

При этом Фердинанд уверен, если португалец продолжит так же хорошо выступать в следующем сезоне, как он это делает сейчас, то он сможет вполне претендовать на награду.

В августе Роналду перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». С тех пор он провёл за манкунианцев 11 матчей и забил девять мячей.

Ранее France Football опроверг слухи о том, что Лионеля Месси уже оповестили о получении «Золотого мяча».

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