Фердинанд считает, что Роналду не будет претендовать на «Золотой мяч» в этом году
- Reuters
«В этом году никто не выделяется, трудно сказать. Раньше вопрос не поднимался, было только два имени: Месси и Роналду. Криштиану — не претендент, потому что его команды не выиграли чемпионат и он не забил так уж много голов», — цитирует Фердинанда The Sun.
При этом Фердинанд уверен, если португалец продолжит так же хорошо выступать в следующем сезоне, как он это делает сейчас, то он сможет вполне претендовать на награду.
В августе Роналду перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». С тех пор он провёл за манкунианцев 11 матчей и забил девять мячей.
Ранее France Football опроверг слухи о том, что Лионеля Месси уже оповестили о получении «Золотого мяча».