Фердинанд считает, что Роналду не будет претендовать на «Золотой мяч» в этом году

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением по поводу претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам года.

«В этом году никто не выделяется, трудно сказать. Раньше вопрос не поднимался, было только два имени: Месси и Роналду. Криштиану — не претендент, потому что его команды не выиграли чемпионат и он не забил так уж много голов», — цитирует Фердинанда The Sun.

При этом Фердинанд уверен, если португалец продолжит так же хорошо выступать в следующем сезоне, как он это делает сейчас, то он сможет вполне претендовать на награду.

В августе Роналду перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». С тех пор он провёл за манкунианцев 11 матчей и забил девять мячей.

Ранее France Football опроверг слухи о том, что Лионеля Месси уже оповестили о получении «Золотого мяча».