Большунов пока не приступил к интенсивным тренировкам

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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко по лыжным гонкам сообщил, что Александр Большунов перед стартом сезона-2021/22 плавно набирает форму после травмы и пока тренируется в облегчённом режиме.
Большунов пока не приступил к интенсивным тренировкам
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Он тренируется по самочувствию. Состояние нормальное, но пока не приступали к жёстким тренировкам. Организм пока не даёт возможности чувствовать себя так, как нужно. Всё будет зависеть от Александра: никакой спешки, нужно чётко выдержать все эти дни, чтобы не навредить», — цитирует ТАСС Бородавко.

Напомним, что лыжник перенёс операцию на челюсти.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт 26 ноября в Руке (Финляндия). Олимпийские игры 2022 года в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.

24-летний россиянин является чемпионом мира 2021 года в гонке на 30 км.

Ранее сообщалось, что Большунов не примет участие в первых стартах FIS в Финляндии.

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