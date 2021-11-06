Щербакова упала после четверного лутца на тренировке в Турине
- РИА Новости
Утром в олимпийском ледовом дворце «Палавела» чемпионка мира зашла вначале на четверной лутц, но упала, сообщает РИА Новости.
17-летняя москвичка сделала каскад тройной флип — тройной тулуп, после чего взяла передышку, исполнила каскад тройной лутц — тройной риттбергер, каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов и двойной аксель.
Россиянка с результатом 71,73 балла заняла третье место за прокат короткой программы. Лучшей стала Хендрикс, набравшая 72,04 балла.
Произвольную программу спортсменки представят 6 ноября.
Щербакова является действующей чемпионкой России и мира.
Ранее Щербакова заявила, что рада за выигравшую короткую программу фигуристку Хендрикс.