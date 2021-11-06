Щербакова упала после четверного лутца на тренировке в Турине

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Россиянка Анна Щербакова не смогла исполнить четверные прыжки во время тренировочного проката произвольной программы на этапе Гран-при Италии по фигурному катанию.
Щербакова упала после четверного лутца на тренировке в Турине
  • РИА Новости

Утром в олимпийском ледовом дворце «Палавела» чемпионка мира зашла вначале на четверной лутц, но упала, сообщает РИА Новости.

17-летняя москвичка сделала каскад тройной флип — тройной тулуп, после чего взяла передышку, исполнила каскад тройной лутц — тройной риттбергер, каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов и двойной аксель.

Россиянка с результатом 71,73 балла заняла третье место за прокат короткой программы. Лучшей стала Хендрикс, набравшая 72,04 балла.

Произвольную программу спортсменки представят 6 ноября.

Щербакова является действующей чемпионкой России и мира.

Ранее Щербакова заявила, что рада за выигравшую короткую программу фигуристку Хендрикс.

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