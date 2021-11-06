Хау станет тренером «Ньюкасла» 6 ноября

«Ньюкасл» объявит о назначении Эдди Хау на пост главного тренера команды с северо-востока Англии 6 ноября.

«Ожидается, что Хау посетит матч «Ньюкасла» с «Брайтоном» и подпишет контракт с клубом», — сообщает журналист Daily Mail Крэйг Хоуп.

Understand Eddie Howe expected to sign NUFC deal tomorrow & will be at Brighton game. All on track for completion. — Craig Hope (@CraigHope_DM) November 5, 2021

На должность главного тренера «сорок» также рассматривались кандидатуры испанца Унаи Эмери и португальца Пауло Фонсеки. После их отказа руководство клуба остановилось на 43-летнем англичанине.

«Ньюкасл» примет в игре 11-го тура АПЛ «Брайтон» 6 ноября. Матч начнётся в 20:30 мск.

«Ньюкасл» с четырьмя очками после десяти туров занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что английские «Уотфорд» и «Норвич» интересуются российским голкипером норвежского «Будё-Глимт» Никитой Хайкиным.