Уайт: Чимаеву остаётся один-два боя до поединка за титул

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт рассказал, когда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев сможет провести титульный бой в полусреднем весе в UFC.
Уайт: Чимаеву остаётся один-два боя до поединка за титул
  • Reuters

«Хамзат только вошёл в топ-10 рейтинга, хоть он и победил 11-й номер. Думаю, Чимаеву осталось один или два боя до возможного титульного боя», — цитирует Уайта TSN.

По словам Уайта, сначала Чимаев должен сразиться с бойцом из первой пятёрки.

Последний бой Чимаев провёл 30 октября на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил оппонента удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее Уайт заявил о намерении организовать бой Чимаева с Нейтом Диазом.

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