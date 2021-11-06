Хави эмоционально высказался о возвращении в «Барселону»

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Новый главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал назначение в каталонский клуб.
Хави эмоционально высказался о возвращении в «Барселону»
  • Reuters

«Я по-настоящему счастлив. Это самый большой вызов в моей карьере, серьёзный вызов, и я возвращаюсь домой, в «Барселону». Это безмерное счастье», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Он выразил благодарность руководству «Барселоне», которое специально прилетело в Доху, за настойчивость в переговорах с «Аль-Саддом» по разрыву контракта с катарским клубом.

Хави пообещал, что тренеры и футболисты «Барселоны» будут работать и выкладываться на все 100%, поскольку каталонский клуб всегда должен побеждать. А ничьи и поражения недопустимы.

«Следовательно, требования максимальны. Постараюсь сделать игроков «Барселоны» счастливыми. Придётся очень много работать, но у нас есть чёткая цель — это победа. Я настроен крайне позитивно», — добавил он.

6 ноября Хави официально был назначен на пост главного тренера «Барселоны». Через несколько дней он будет представлен общественности на стадионе «Камп Ноу».

Хави провёл 767 матчей в качестве игрока «Барселоны», в её составе он выиграл 25 трофеев.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о возможных приобретениях каталонского клуба в зимнее трансферное окно.

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