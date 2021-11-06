СМИ: «Барселона» купит Хави зимой трёх футболистов

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о возможных приобретениях каталонского клуба в зимнее трансферное окно.

«Лапорта заявил, что «Барса» собирается купить трёх игроков зимой», — сообщает Onze.

6 ноября Хави официально был назначен на пост главного тренера «Барселоны».

Отмечается, что 8 ноября специалист будет представлен общественности на стадионе «Камп Ноу».

Хави провёл 767 матчей в качестве игрока «Барселоны», в составе неё он выиграл 25 трофеев.

Ранее катарский футбольный клуб «Аль-Садд» объявил об уходе главного тренера команды Хави.

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