СМИ: «Барселона» купит Хави зимой трёх футболистов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о возможных приобретениях каталонского клуба в зимнее трансферное окно.

«Лапорта заявил, что «Барса» собирается купить трёх игроков зимой», — сообщает Onze.

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🔥 Joan Laporta explica que el Barça podrà fer tres fitxatges al mercat d'hivern!#OnzeE3

📲 https://t.co/3j42IcCGgCpic.twitter.com/gqTuDq5WXi — Onze (@OnzeTv3) November 5, 2021

6 ноября Хави официально был назначен на пост главного тренера «Барселоны».

Отмечается, что 8 ноября специалист будет представлен общественности на стадионе «Камп Ноу».

Хави провёл 767 матчей в качестве игрока «Барселоны», в составе неё он выиграл 25 трофеев.

Ранее катарский футбольный клуб «Аль-Садд» объявил об уходе главного тренера команды Хави.