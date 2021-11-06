СМИ: «Барселона» купит Хави зимой трёх футболистов
«Лапорта заявил, что «Барса» собирается купить трёх игроков зимой», — сообщает Onze.
💥💥 ATENCIÓ a la informació de @FrancescLatorre— Onze (@OnzeTv3) November 5, 2021
🔥 Joan Laporta explica que el Barça podrà fer tres fitxatges al mercat d'hivern!#OnzeE3
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6 ноября Хави официально был назначен на пост главного тренера «Барселоны».
Отмечается, что 8 ноября специалист будет представлен общественности на стадионе «Камп Ноу».
Хави провёл 767 матчей в качестве игрока «Барселоны», в составе неё он выиграл 25 трофеев.
Ранее катарский футбольный клуб «Аль-Садд» объявил об уходе главного тренера команды Хави.