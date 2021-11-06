Мостовой — о карьере тренера: я неудобный человек, мне никто не звонит

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему он не начал работать футбольным тренером или спортивным директором.

«Меня это привлекало, я всегда хотел быть в этой области, но для многих я очень неудобный человек», — цитирует экс-футболиста сборной России AS.

По словам Мостового, он хорошо знает российский футбол и у него есть свой характер.

«Поэтому некоторым клубам не хотелось бы иметь рядом с собой таких людей, как я. Раньше рядом со мной были люди, которые утверждали, что они мои друзья, я им помогал. А сейчас их нет», — пояснил он.

53-летний Мостовой подчеркнул, что он желает работать тренером, но ему «никто не звонит» с предложениями по работе.

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Сейчас он работает приглашённым экспертом на «Матч ТВ».

Ранее Мостовой поделился впечатлениями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и «Лестер Сити» (1:1).