Медведев сыграет со Зверевым в 1/2 финала «Мастерса» в Париже
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Теннисист из Германии (4-й номер посева) переиграл в двух сетах в 1/4 финала Каспера Рууда из Норвегии со счётом 7:5, 6:4.
Теперь в полуфинале Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (2).
За выход в финал также поборются серб Новак Джокович (1) и Хуберт Хуркач (7) из Польши.
Медведев является действующим победителем турнира, в финале прошлого года он переиграл Зверева.
Призовой фонд турнира составляет €2,6 млн.
Ранее Медведев одержал победу над французом Юго Гастоном.