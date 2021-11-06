Медведев сыграет со Зверевым в 1/2 финала «Мастерса» в Париже

Немец Александр Зверев пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже.

Теннисист из Германии (4-й номер посева) переиграл в двух сетах в 1/4 финала Каспера Рууда из Норвегии со счётом 7:5, 6:4.

Теперь в полуфинале Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (2).

За выход в финал также поборются серб Новак Джокович (1) и Хуберт Хуркач (7) из Польши.

Медведев является действующим победителем турнира, в финале прошлого года он переиграл Зверева.

Призовой фонд турнира составляет €2,6 млн.

Ранее Медведев одержал победу над французом Юго Гастоном.