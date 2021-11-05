Медведев пробился в полуфинал теннисного «Мастерса» в Париже

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Россиянин Даниил Медведев одержал победу над французом Юго Гастоном в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Отечественный теннисист 13 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и трижды реализовал брейк-пойнты. На счету Гастона один эйс, три двойные и два брейка. 

Кроме того, у Медведева был намного выше процент попадания первой подачи (72% против 61%) и он набрал больше очков на первой подаче (39 против 33), что стало ключевым показателем наравне с количеством эйсов.

Медведев является действующим чемпионом турнира в Париже.

В полуфинале 25-летний спортсмен сыграет либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с Александром Зверевым из Германии.

Ранее сообщалось, что поляк Хуберт Хуркач стал последним участником Итогового турнира ATP.

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