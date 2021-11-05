Медведев пробился в полуфинал теннисного «Мастерса» в Париже
Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу второй ракетки мира.
Отечественный теннисист 13 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и трижды реализовал брейк-пойнты. На счету Гастона один эйс, три двойные и два брейка.
Кроме того, у Медведева был намного выше процент попадания первой подачи (72% против 61%) и он набрал больше очков на первой подаче (39 против 33), что стало ключевым показателем наравне с количеством эйсов.
Медведев является действующим чемпионом турнира в Париже.
В полуфинале 25-летний спортсмен сыграет либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с Александром Зверевым из Германии.
Ранее сообщалось, что поляк Хуберт Хуркач стал последним участником Итогового турнира ATP.