Поляк Хуркач стал последним участником Итогового турнира ATP

Стал известен полный состав участников Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине.

Последним участником турнира стал поляк Хуберт Хуркач, который одолел австралийца Джеймса Дакворта (2:6, 7:6 (7:4), 5:7) и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже.

Кроме Хуркача на ATP Finals выступят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и норвежец Каспер Рууд.

Турнир пройдёт с 14 по 21 ноября.

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