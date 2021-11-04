Карацев хочет в следующем году попасть в топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о своей главной спортивной цели на 2022 год.

«Конечно, я бы хотел войти в топ-10. В этом году я нацеливался на топ-20, и к концу сезона мне это удалось. Теперь топ-10 — одна из моих целей», — цитирует Карацева Bolamarela.pt.

Напомним, что в октябре теннисист выиграл турнир Кубок Кремля в Москве. На «Мастерсе» в Париже Карацев вылетел после первого круга, проиграв представителю США Себастьяну Корде со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7).

Ранее Тарпищев оценил шансы Медведева стать первой ракеткой мира до конца сезона.