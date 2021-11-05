Хромых: поставила бы себе за короткую программу четвёрку или даже 3,5
- РИА Новости
«Практически никаких эмоций. Всё слишком быстро прошло, и я ещё ничего не поняла. Планы на произвольную? Сделать контент, который я заявила. Немного недовольна дорожкой, потому что она не совсем получилась. Могу поставить себе четвёрочку или даже 3,5», — цитирует Хромых «Спорт-Экспресс».
15-летняя ученица Этери Тутберидзе без ошибок откатала свою программу и заняла второе место с результатом 72,04 балла.
Произвольную программу спортсменки представят 6 ноября.
Ранее чемпионка мира Анна Щербакова заявила, что рада за выигравшую короткую программу бельгийскую фигуристку Луну Хендрикс.