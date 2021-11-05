Хет-трик Григоренко помог ЦСКА обыграть «Витязь» в КХЛ

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Московский ЦСКА в серии буллитов одолел подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хет-трик Григоренко помог ЦСКА обыграть «Витязь» в КХЛ
  • © Страница хоккейного клуба ЦСКА в Twitter

Игра состоялась в Подольске и завершилась со счётом 5:6 (по буллитам).

В составе хозяев в основное время отличились Вячеслав Лещенко, Нико Оямяки, Иван Зинченко, Микс Индрашис и Михаил Смолин. Армейцы ответили хет-триком Михаила Григоренко и точными бросками Павла Карнаухова и Артёма Сергеева.

Победу гостям в серии буллитов принёс Константин Окулов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, а «Витязь» находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» уступило «Амуру» в КХЛ.

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