Хет-трик Григоренко помог ЦСКА обыграть «Витязь» в КХЛ
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Игра состоялась в Подольске и завершилась со счётом 5:6 (по буллитам).
В составе хозяев в основное время отличились Вячеслав Лещенко, Нико Оямяки, Иван Зинченко, Микс Индрашис и Михаил Смолин. Армейцы ответили хет-триком Михаила Григоренко и точными бросками Павла Карнаухова и Артёма Сергеева.
Победу гостям в серии буллитов принёс Константин Окулов.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, а «Витязь» находится на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» уступило «Амуру» в КХЛ.