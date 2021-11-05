Вслед за Ханю Кихира снялась с домашнего этапа Гран-при в Японии

Японская фигуристка в женском одиночном катании Рика Кихира снялась с домашнего этапа серии Гран-при — NHK Trophy.

Об этом сообщает Hochi.news, ссылаясь на Федерацию конькобежного спорта Японии.

По информации источника, фигуристка не восстановилась после травмы лодыжки. Она также не приняла участие в Гран-при в Канаде.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю снялся с домашнего этапа Гран-при в Японии. Он получил повреждение связок правой лодыжки.

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