Вслед за Ханю Кихира снялась с домашнего этапа Гран-при в Японии
- РИА Новости
Об этом сообщает Hochi.news, ссылаясь на Федерацию конькобежного спорта Японии.
По информации источника, фигуристка не восстановилась после травмы лодыжки. Она также не приняла участие в Гран-при в Канаде.
Напомним, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю снялся с домашнего этапа Гран-при в Японии. Он получил повреждение связок правой лодыжки.
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