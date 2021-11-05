Роднина назвала глупостью выставление дополнительных баллов за возраст фигуристок

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на предложение тренера Александра Жулина мотивировать возрастных фигуристок дополнительными баллами.
Роднина назвала глупостью выставление дополнительных баллов за возраст фигуристок
  • Reuters
  • © Alessandro Garofalo

«Слушайте, то хотят отнимать баллы, то прибавлять. Хватит уже дурью заниматься. Мне кажется, это неудачная шутка. Саша, наверное, не знает, что во всём мире есть такая категория, как adult (взрослая. — RT). На каждую категорию есть свои соревнования», — сказала Роднина RT.

Она отметила, что подобные разговоры бессмысленны, так как повлиять на систему выставления оценок может только технический комитет.

«Есть уже нижний порог возраста для возможности выступлений на взрослом уровне, верхнего — нет. Существуют же примеры успешных выступлений возрастных спортсменок — той же Алёны Савченко в парном катании или 46-летней гимнастки на ОИ-2020 в Токио (Оксана Чусовитина. — RT). Зачем нам глупостью-то маяться? Есть правила, которые пишутся. То мы умиляемся, что 13-летняя девочка прыгает, то от выступлений 30-летней девушки. Ну какая-то глупость просто!» — добавила Роднина.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова раскритиковала предложение Жулина повысить баллы Туктамышевой за возраст.

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