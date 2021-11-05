Жамнов: Ковальчук — на своём месте в сборной России

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о работе менеджера команды по работе с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ильи Ковальчука.
Жамнов: Ковальчук — на своём месте в сборной России
  • РИА Новости

«Я вижу, что у него есть контакты со всеми — не только с игроками, но и с руководителями НХЛ и профсоюза игроков. И я думаю, что Илья в Северной Америке — на своём месте. Эта работа для него интересна», — цитирует ТАСС Жамнова.

Напомним, что Ковальчук стал менеджером национальной команды по работе с игроками НХЛ.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее «Даллас» обыграл «Калгари» в овертайме, Гурьянов и Задоров забили по шайбе.

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