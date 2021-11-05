«Флорида» в овертайме обыграла «Вашингтон»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду.

Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

За победителей забитыми шайбами отметились Аарон Экблад, Брэндон Монтур, Фрэнк Ватрано и дважды Александр Барков.

В составе «Вашингтона» отличились Даниэль Спронг, Том Уилсон, Коннор Макмайкл и Александр Овечкин.

Таким образом, россиянин сократил отставание от Бретта Халла по голам за карьеру в НХЛ до одной шайбы: у Овечкина — 740, а у Халла — 741.

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