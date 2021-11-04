Смородская жёстко раскритиковала ничью «Локомотива» в матче с «Галатасараем»

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от матча четвёртого тура Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем» (1:1).
Смородская жёстко раскритиковала ничью «Локомотива» в матче с «Галатасараем»
  • AP
  • © Francisco Seco

«Я не довольна ни игрой, ни результатом. «Локомотив» не хотел победить, они были согласны на ничью. Так делать нельзя, это безобразие. Я не поняла, почему в стартовый состав попали резервисты. Что творит Гисдоль? Новичок команды Бека Бека играл отвратительно. У «Локомотива» был дырявый центр поля. Смолов добыл для «Локо» ничью, он должен был появиться в стартовом составе. Почему его там не было? Вопрос к мистеру Гисдолю», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Она также добавила, что новые покупки были провальными для клуба. По мнению Смородской, «Локомотиву» не светит даже третье место в группе.

«Галатасарай» лидирует в группе E, набрав восемь очков. «Локомотив» — на последнем месте (два очка).

Ранее сообщалось, что Сёмину грустно от выступлений «Локомотива» в Лиге Европы.

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