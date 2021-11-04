Сёмину грустно от выступлений «Локомотива» в Лиге Европы

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем» (1:1).

«Грустно, что «Локомотив» последний раз побеждал в еврокубках, ещё когда я был главным тренером команды», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 1:1. Мячи забили Софьян Фегули («Галатасарай») и Франсуа Камано («Локомотив»).

Таким образом, «Галатасарай» продолжает лидировать в группе E, набрав восемь очков. «Локомотив» — на последнем месте (два очка).

Ранее Булыкин заявил, что «Локомотив» мог бы увезти победу из Стамбула.