Сёмину грустно от выступлений «Локомотива» в Лиге Европы
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- © Francisco Seco
«Грустно, что «Локомотив» последний раз побеждал в еврокубках, ещё когда я был главным тренером команды», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 1:1. Мячи забили Софьян Фегули («Галатасарай») и Франсуа Камано («Локомотив»).
Таким образом, «Галатасарай» продолжает лидировать в группе E, набрав восемь очков. «Локомотив» — на последнем месте (два очка).
Ранее Булыкин заявил, что «Локомотив» мог бы увезти победу из Стамбула.