Сёмин уверен, что Миранчук сможет раскрыться в «Аталанте»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал отсутствие достаточной игровой практики у Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Уверен, что он всё равно должен заиграть. Некоторые вещи мне не особенно понятны. То игровое время, которое ему дают, он использует неплохо, успевает принести пользу и за 15—20 минут. Но полный матч Алексею не давали почти ни разу», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По словам 74-летнего специалиста, у Миранчука есть очень хороший шанс заявить о себе в сборной России в ноябрьских матчах квалификационного турнира чемпионата мира — 2022. Это поможет переломить отношение к нему в итальянском клубе.

«Всем людям, которые в него не верят, в том числе в какой-то степени и Гасперини, там будет возможность показать, что он футболист высокого уровня», — добавил он.

Миранчук в сезоне-2021/22 провёл за «Аталанту» восемь матчей, но не отличился результативными действиями. 26-летний россиянин в августе 2020 года перешёл в клуб Серии А из московского «Локомотива» за €14,5 млн.

Ранее в «Болонье» опровергли интерес к Миранчуку.