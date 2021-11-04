Сёмин: Семак — это наш лучший тренер

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучшего тренера России.
Сёмин: Семак — это наш лучший тренер
  • РИА Новости

«Семак — это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ — немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший — Семак. И он ничем не разочаровал», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» уступил «Ювентусу» в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА со счётом 2:4. Таким образом, петербургский клуб занимает третье место в группе H, набрав три очка.

Ранее в «Болонье» опровергли интерес к Алексею Миранчуку.

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