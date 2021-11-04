Червиченко: я не знаю, почему все так напали на Максименко

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».

«В сегодняшнем матче «Спартака» жду, что команда пропустит меньше трёх. Если в домашнем матче, имея преимущество в два мяча, умудрились пропустить четыре, то страшно подумать, что может быть в Англии в выездном матче. Что касается вратарского вопроса, то я не знаю, почему все так напали на Максименко. Из 11 пропущенных мячей ему можно предъявить за один. Если тебе будут закатывать в пустые ворота, бить с пяти метров, что ты сможешь сделать? У Селихова один пропущенный — вратарский гол. Делайте выводы», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он также рассказал, что болельщики не поддерживают команду, скандируя с трибун оскорбительные высказывания.

Матч пройдёт 4 ноября в Стамбуле. Начало — в 20:45 мск. «Галатасарай» лидирует в турнирной таблице, набрав семь очков. «Локомотив» — на последней позиции (одно очко).

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