Ханю прокомментировал снятие с домашнего этапа Гран-при в Японии

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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю прокомментировал пропуск домашнего для себя этапа Гран-при в Японии.
Ханю прокомментировал снятие с домашнего этапа Гран-при в Японии
  • РИА Новости

«Я очень много тренировался в преддверии NHK Trophy и очень разочарован тем, что получил травму при падении на тренировке. Сейчас намерен как можно скорее вернуться на соревновательный уровень. И большое спасибо всем за поддержку», — цитирует Ханю пресс-служба Федерации конькобежного спорта Японии.

Напомним, что фигурист пропустит турнир из-за повреждения связок правой лодыжки. На NHK Trophy Ханю хотел исполнить четверной аксель.

Ранее сообщалось, что Ханю пропустит Гран-при Японии из-за травмы.

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