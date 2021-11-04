Парфёнов не ждёт яркой игры от «Спартака» в матче Лиги Европы с «Лестером»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА между красно-белыми и «Лестером».

«Это выездной матч, несколько другая стратегия будет. Важен результат, потому яркой игры, как в первом матче, может быть, не получится. «Лестер» будет играть на своём поле, будет играть активно, а у «Спартака» появится возможность контратаковать. Шансы в принципе перед любым матчем равные, всё зависит от команды. Не считаю, что сейчас кто-то думает о матче с «Зенитом», потому посмотрим, будем болеть. Надо выходить и играть, не бояться, верить в себя. Матчей в Лиге Европы становится всё меньше, потому нужно цепляться за очки», — приводит ТАСС слова Парфёнова.

Матч «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября на «Кинг Пауэр Стэдиуме» в Лестере, начало встречи — в 23:00 мск. В игре первого круга московская команда уступила английскому клубу со счётом 3:4.

Ранее Фетисов признался, что не ждёт хорошего результата от матча «Спартака» с «Лестером».