Мельникова призналась, что ей было неприятно отсутствие в России трансляции ЧМ по спортивной гимнастике

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Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова призналась, что ей было неприятно из-за того, что чемпионат мира по спортивной гимнастике не транслировался на российском телевидении.
Мельникова призналась, что ей было неприятно отсутствие в России трансляции ЧМ по спортивной гимнастике
  • РИА Новости

«Конечно, реакция была — и у нас, и у тренеров, и у родителей, да и просто у знакомых. Это неприятно. Получилось так, что прошли Олимпийские игры — везде была гимнастика. Мы такой бум показали, две исторические победы в мужском и женском командном многоборье. За нами не то чтобы все бегали, но в центре внимания были точно. А затем через два месяца чемпионат мира — и ты уже никому не нужен. Ноль. На иностранных сайтах трансляции велись, а российские СМИ были совершенно не заинтересованы в том, чтобы освещать этот турнир. Единственная версия, которую я слышала, — в России не успели купить права на трансляцию. Но, как говорится, было бы желание», — цитирует Мельникову Sport24.

На чемпионате мира в японском Китакюсю 20-летняя гимнастка выиграла золото в индивидуальном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

Ранее сообщалось, что Мельникова выиграла личное многоборье на турнире Артура Гандера в Швейцарии.

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